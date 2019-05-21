Сенаторы выступили против налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество

42 члена Сената Чешской Республики поддержали конституционную жалобу против внедрения налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество. Среди противников соответствующего закона три представителя социал-демократов, чья партия вместе с правящим движением ANO, а также движением «Свобода и прямая демократия Томио Окамуры позаботилась о продвижении нормы, разработанной парламентскими коммунистами.

По мнению противников налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество, норма противоречит принципу «правовой гарантии». Глава партии христианских демократов Марек Выборны сравнил принятый закон с тем, если бы полиция, найдя украденный автомобиль, потребовала бы с владельца уплаты пошлины за то, что ему машину вернули.

Закон «Об урегулировании имущественных отношений между церковью и государством» предусматривает возвращение имущества на общую сумму 75 миллиардов крон (по актуальному курсу – 2,9 миллиарда евро). За имущество, которое невозможно вернуть, государство обязалось в течение 30 лет выплатить церквям 59 миллиардов крон (2,3 миллиарда евро, окончательная сумма возрастет в зависимости от инфляции). Перечисление средств началось в 2013 году. Одновременно постепенно сокращаются выплаты со стороны чешского государства, предназначенные на поддержание деятельности церквей. Выплаты полностью прекратятся в 2030 году.