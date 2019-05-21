Сенаторы выступили против налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество

Антон Каймаков
21-05-2019
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42 члена Сената Чешской Республики поддержали конституционную жалобу против внедрения налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество. Среди противников соответствующего закона три представителя социал-демократов, чья партия вместе с правящим движением ANO, а также движением «Свобода и прямая демократия Томио Окамуры позаботилась о продвижении нормы, разработанной парламентскими коммунистами.

По мнению противников налогообложения компенсационных сумм за невозвращенное церковное имущество, норма противоречит принципу «правовой гарантии». Глава партии христианских демократов Марек Выборны сравнил принятый закон с тем, если бы полиция, найдя украденный автомобиль, потребовала бы с владельца уплаты пошлины за то, что ему машину вернули.

Закон «Об урегулировании имущественных отношений между церковью и государством» предусматривает возвращение имущества на общую сумму 75 миллиардов крон (по актуальному курсу – 2,9 миллиарда евро). За имущество, которое невозможно вернуть, государство обязалось в течение 30 лет выплатить церквям 59 миллиардов крон (2,3 миллиарда евро, окончательная сумма возрастет в зависимости от инфляции). Перечисление средств началось в 2013 году. Одновременно постепенно сокращаются выплаты со стороны чешского государства, предназначенные на поддержание деятельности церквей. Выплаты полностью прекратятся в 2030 году.

Антон Каймаков
21-05-2019
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