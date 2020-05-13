Сенаторы требуют продлить отсрочку электронного учета выручки до 2023 года

Верхняя палата Парламента ЧР ввела в закон, временно снимающий с предпринимателей обязанность вести электронный учет выручки (ЕЕТ) во всех сферах предпринимательской деятельности, собственную поправку. Сенаторы требуют продлить срок начала запуска последнего этапа ЕЕТ до июня 2023 года. Чешские законодатели стремятся облегчить ситуацию для бизнес-сектора, пострадавшего от мер по противодействию эпидемии коронавируса.
Напомним, что Минфин изначально планировал старт последнего этапа электронного учета выручки на 1 мая текущего года. Начиная с этой даты, обязанность должна была распространяться и на рабочие профессии, а также адвокатов, врачей и др.
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