Сенаторы требуют четко сформулировать должностные обязанности президента

Группа чешских сенаторов во главе с Вацлавом Лаской намерена направить в Конституционный суд Чехии иск против президента Милоша Земана, который, по их мнению, стабильно нарушает основной закон государства. Сенаторы в жалобе опираются на анализ действий президента в семи отдельных случаях. «Мы не ставим целью инициировать процесс импичмента президента. Мы требуем более четко сформулировать должностные обязанности главы государства», - заявил ранее сенатор Ласка.

Сенаторы во вторник обсудят, станет ли предметом жалобы также бездействие президента в процессе замены министра культуры Антонина Станека.

Под иском стоят подписи представителей христианско-демократической партии, движения «Старосты и независимые», Гражданской демократической партии, TOP 09, а также сенатора от социал-демократической партии Иржи Динстбира и бывших кандидатов на президента Павела Фишера и Марека Гилшера.