Сенаторы предлагают включить в Конституцию право на защиту с оружием в руках

Группа 35 сенаторов во главе с бывшим полицейским президентом Мартином Червичеком (от ГДП) предлагает включить в Конституцию параграф, гарантирующий гражданам право защищать себя и других с оружием в руках при соблюдении условий, установленных законом.

Соответствующий проект поправки к закону верхняя палата Парламента Чехии рассмотрит в конце октября.

Инициатива сенаторов исходит из петиции, под которой собраны 102 тысячи подписей. В случае одобрения проекта закона самими сенаторами, текст поправки рассмотрит правительство и Палата депутатов.