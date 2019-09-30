Сенаторы предлагают включить в Конституцию право на защиту с оружием в руках

Группа 35 сенаторов во главе с бывшим полицейским президентом Мартином Червичеком (от ГДП) предлагает включить в Конституцию параграф, гарантирующий гражданам право защищать себя и других с оружием в руках при соблюдении условий, установленных законом.
Соответствующий проект поправки к закону верхняя палата Парламента Чехии рассмотрит в конце октября.
Инициатива сенаторов исходит из петиции, под которой собраны 102 тысячи подписей. В случае одобрения проекта закона самими сенаторами, текст поправки рассмотрит правительство и Палата депутатов.
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