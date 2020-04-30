Сенаторы правого толка выступают за отмену моратория на арендную плату

Сенаторы от партии ODS и движения STAN обратятся в Конституционный суд с призывом отменить мораторий на арендную плату, который был введен правительством 23 апреля до истечения срока действия ограничительных мер в связи с коронавирусом. Кабмин может завершить мораторий раньше, если для этого будут веские основания.

Представители Сената, тем не менее, критикуют то обстоятельство, что запрет на повышение арендной платы «не имеет четких временных рамок». Сенаторы также намерены обжаловать два нормативных правовых акта, на основе которых разрешается отсрочка арендной платы до конца текущего года в случае снижения доходов в связи с эпидемией коронавируса.

Сенатор от TOP 09 Toмаш Чернин сообщил, что, по его мнению, государство отказалось предоставить арендаторам прямую помощь и одновременно повернулось спиной к арендодателям, чьи интересы могут оказаться под угрозой.