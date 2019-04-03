Сенаторы потребовали от премьера немедленной отставки министра промышленности Марты Новаковой

Катерина Айзпурвит
03-04-2019
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Половина членов Сената обратились к председателю чешского правительства с требованием немедленно отправить в отставку министра промышленности и торговли Марту Новакову. В открытом письме, переданном чешскому информационному агентству ČTK, сенаторы указывают, что Марта Новакова нанесла ущерб отношениям между Чехией и Тайванем, а также неоднократно оказывалась неспособной выполнять возложенные на нее обязанности.

Поводом для критики послужил инцидент на совместном заседании Министерства промышленности Чехии и иностранных инвесторов, произошедший в конце марта. Представитель Тайваня был вынужден покинуть эту встречу после требования посла Китая, которое удовлетворила Марта Новакова. На заседании кабинета министр объяснила свой поступок просчетами, допущенными ее подчиненными, а также «нестандартным поведением» посла КНР.

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