Сенаторы обратятся в Еврокомиссию с требованием передать отчеты о конфликте интересов премьер-министра Бабиша

Тимур Кашапов
15-08-2019
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Глава комиссии Сената ЧР по оценке аудиторского отчета Еврокомиссии о конфликте интересов премьер-министра Андрея Бабиша Зденек Нитра, заявил о намерении напрямую обратиться в ЕК с просьбой предоставить соответствующие отчеты. Сенаторы ранее посылали соответствующий запрос в Минсельхоз, Минфин и Минпромторг страны, но ведомства отказались сделать это со ссылкой на положения в Регламенте ЕС. Парламентарии назвали это «проявлением неуважения к Сенату».

Ранее Еврокомиссия пришла к заключению, что глава чешского правительства Андрей Бабиш по-прежнему непосредственно связан с холдингом Agrofert, переданным им ранее в доверительное управление, что создает конфликт интересов при получении дотаций из европейских фондов. Текст документа на английском языке был передан Чехии в конце мая.

 
 
 
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