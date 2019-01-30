Сенаторы готовят жалобу на президента в связи с нарушением Конституции

Антон Каймаков
30-01-2019
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Группа членов Верхней палаты Парламента Чешской Республики, относящихся к так называемому клубу «Сенатор 21», готовит жалобу на президента Милоша Земана в связи с грубым нарушением Конституции. По словам сенатора Вацлава Ласки, в список уже было включено 20 нарушений, которые допустил Пражский Гард. О полном содержании жалобы общественность будет информирована в течение месяца.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, по заявлению Вацлава Ласки, стала ситуация вокруг вмешательства Гарада в сферу деятельности судебной власти. Жалобу, как сообщил член Верхней палаты Петр Шилар, поддерживают также и христианские демократы.

 
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