Сенаторы готовят жалобу на президента в связи с нарушением Конституции

Группа членов Верхней палаты Парламента Чешской Республики, относящихся к так называемому клубу «Сенатор 21», готовит жалобу на президента Милоша Земана в связи с грубым нарушением Конституции. По словам сенатора Вацлава Ласки, в список уже было включено 20 нарушений, которые допустил Пражский Гард. О полном содержании жалобы общественность будет информирована в течение месяца.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, по заявлению Вацлава Ласки, стала ситуация вокруг вмешательства Гарада в сферу деятельности судебной власти. Жалобу, как сообщил член Верхней палаты Петр Шилар, поддерживают также и христианские демократы.