Сенаторский комитет дистанцировался от визита коммунистического депутата в ДНР

Антон Каймаков
05-06-2019
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Внешнеполитический комитет Верхней палаты Парламента Чешской Республики дистанцировался от недавней поездки коммунистического депутата Зденека Ондрачека на территорию Украины, находящуюся под главенством пророссийских сепаратистов. Как и внешнеполитический комитет Палаты депутатов, представители Сената в данном случае подчеркнули, что посещение членом Компартии Чехии Моравии так называемой ДНР, непризнанной ЕС и Чехией, не являлся официальным парламентским визитом. На общем заседании Сената эта тема, однако, вероятно обсуждаться не будет. Напомним, что, судя по кадрам, опубликованным в twitter с красующимся в левом верхнем углу флагом непризнанной ДНР, посещение этой территории было обставлено иначе. За кадром звучит комментарий с сообщением об официальном визите чешской делегации. Автомобиль, который привез Зденека Ондрачека, украшен чешским флагом. Для гостя расстелили красную ковровую дорожку и исполнили чешский гимн. Ранее поездку чешского коммунистического депутата осудил также МИД Чехии.

Антон Каймаков
05-06-2019
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