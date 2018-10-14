Сенаторами станут трое участников президентской гонки, включая главного конкурента Милоша Земана

Лорета Вашкова
14-10-2018
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Новым сенатором от двенадцатого района Праги избран бывший дипломат и ранее баллотировавшийся на президентских выборах Павел Фишер, ныне выдвинувший свою кандидатуру в качестве независимого кандидата. В интервью агентству ЧТК после своего избрания Фишер сообщил о своем намерении в будущем вновь побороться за кресло президента.

Успешным оказался и Марек Гилшер (Движение Марек Гилшер в Сенат), принимавший участие в президентской гонке. Он стал сенатором от второго столичного района. Уже в первом туре сенатором от четвертого пражского района был избран главный конкурент Милоша Земана на последних президенстких выборах, ученый и экс-президент АН ЧР Иржи Драгош.

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