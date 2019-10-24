Архив передач

Сенатор требует расформировать трастовые фонды, которые управляют имуществом премьер-министра Чехии Бабиша

Тимур Кашапов
24-10-2019
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Сенатор Лукаш Вагенкнехт, представляющий в верхней палате Парламента ЧР Пиратскую партию, обратился в суд с требованием признать недействительным создание премьер-министром и главой движения ANO Андреем Бабишем трастовых фондов. Требование основано на том факте, что, согласно Гражданскому кодексу, трастовый фонд является инструментом управления иностранными активами, а не собственным имуществом основателя. Создавая трастовые фонды, Андрей Бабиш, по словам Вагенкнехта, обходит не только Гражданский кодекс, но и закон о конфликте интересов с целью привлечения госсредств.

Трастовые фонды, в распоряжение которых был передан холдинг Agrofert, были созданы в феврале 2017 года. Андрей Бабиш до сих пор остается единственным бенефициаром трастов. Согласно ежегодным отчетам, холдинг Agrofert получил в 2018 году на сельскохозяйственных и других субсидиях1,95 млрд крон (около 70 млн евро), годом ранее – еще примерно 1,5 млрд.

Тимур Кашапов
24-10-2019
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