Сенатор Томаш Чернин претендует на пост главы TOP 09

Зампредседателя партии TOP 09, сенатор Томаш Чернин огласил свою кандидатуру на пост главы TOP 09. Выборы пройдут в четвертом квартале текущего года. На данный момент партией руководит бывший министр юстиции, евродепутат Иржи Поспишил.

«Моя цель - обеспечить TOP 09 большую поддержку со стороны избирателей, представить ее в качестве политической силы проевропейской консервативной направленности», - заявил Чернин.