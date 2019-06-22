Сенатор Томаш Чернин претендует на пост главы TOP 09

Зампредседателя партии TOP 09, сенатор Томаш Чернин огласил свою кандидатуру на пост главы TOP 09. Выборы пройдут в четвертом квартале текущего года. На данный момент партией руководит бывший министр юстиции, евродепутат Иржи Поспишил.
«Моя цель - обеспечить TOP 09 большую поддержку со стороны избирателей, представить ее в качестве политической силы проевропейской консервативной направленности», - заявил Чернин.
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
«Связующая нить между Чехией и Россией – вторжение 1968-го и история инакомыслия»
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Победитель Concertino Praga – в «военную» сонату Прокофьева я влюбился сразу
Таинственное пламя горы Богоматери. Свыше трех веков паломничества