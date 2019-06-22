Сенатор Томаш Чернин претендует на пост главы TOP 09

Эва Туречкова
22-06-2019
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Зампредседателя партии TOP 09, сенатор Томаш Чернин огласил свою кандидатуру на пост главы TOP 09. Выборы пройдут в четвертом квартале текущего года. На данный момент партией руководит бывший министр юстиции, евродепутат Иржи Поспишил.

«Моя цель - обеспечить TOP 09 большую поддержку со стороны избирателей, представить ее в качестве политической силы проевропейской консервативной направленности», - заявил Чернин.

 
 
 
 
 
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