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Сенатор от "пиратов" требует обязать Совет ЕС ввести правила о конфликте интересов президентов и премьеров

Лорета Вашкова
30-10-2019
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Сенатор от Пиратской партии Лукаш Вагенкнехт подал иск в Суд Евросоюза, в котором требует обязать Совет ЕС ввести правила по предотвращению конфликта интересов президентов и премьеров государств-членов ЕС. Об этом «пираты» сообщили в пресс-релизе.

Вагенкнехт предупреждает, что из-за конфликта интересов главы чешского правительства Андрея Бабиша будущий бюджет Европейского союза может оказаться под угрозой в том случае, если Бабиш примет участие в обсуждении финансовых вопросов.

Совет ЕС, подчеркнул Вагенкнехт, "являясь политически наиболее сильным органом ЕС, остается, тем не менее, единственным учреждением, в котором не были разработаны правила, касающиеся конфликта интересов".

Премьер, со своей стороны, возможность конфликта интересов отвергает, как и вариант возвращения Чехией евродотаций. Данный вопрос ранее обсуждался в связи с делом «Гнездо аиста», главным фигурантом которого выступал А. Бабиш.

Лорета Вашкова
30-10-2019
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