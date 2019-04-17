Сенатор направил в ОБСЕ запрос на предмет оправданности выплат субсидий Agrofert

Чешский сенатор от Пиратской партии Лукаш Вагенкнехт направил запрос в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в Совет Европы с просьбой определить, имели ли место попытки повлиять на исход выборов в Европейский парламент, предоставляя европейские субсидии фирме Agrofert премьера Андрея Бабиша.Премьер в реакции назвал сенатора «психопатом».

Вагенткнехт заявил, что он прибег к такому шагу из-за того, что Еврокомиссия до сих пор не обнародовала результат аудита, проводимого с целью подтвердить или снять обвинения с премьера Бабиша в конфликте интересов, озвученные чешским отделением неправительственной организации Transparency International и партией «Пиратов».

Вагенкнехт далее сообщил, что в связи с подозрениями в нарушении Еврокомиссией и еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Оттингером европейских законов, он решил обратиться также в Европейский суд. «Существуют опасения, что Еврокомиссия увеличивает финансирование одной политической партии путем предоставления дотаций компаниям, которые имеют к ней прямое отношение», - утверждает Вагенкнехт.

Напомним, что Еврокомиссия перестала выплачивать субсидии Agrofertu в августе прошлого года.

Премьер основал транснациональный холдинг Agrofert в 1993 году и владел им до февраля 2017 года, когда, будучи его единственным акционером, передал компанию в руки двух трастовых фондов - AB private trust I и AB private trust II.