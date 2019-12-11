Сенат: У членов совета по европейским фондам конфликт интересов должен быть исключен

Сенат Чехии продвигает ужесточение правил для членства в правительственном Совете по Европейским структурным и инвестиционным фондам. По мнению Верхней палаты, у заседающих в упомянутом Совете должен быть исключен любой вид конфликта интересов. Соответствующую законодательную поправку, предусматривающую даже смену главы совета по европейским фондам, ныне обсудят также чешские депутаты.

До середины прошлого года Совет по Европейским структурным и инвестиционным фондам возглавлял премьер Чехии Андрей Бабиш, которого Европейская комиссия, осуществившая соответствующий аудит, обвинила в наличии конфликта интересов из-за концерна Agrofert, переведенного главой правительства в трастовые фонды. По настоянию Европейской комиссии, премьер Андрей Бабиш с прошлого года не принимает участия в заседаниях выше упомянутого Совета.