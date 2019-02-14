Сенат, скорее всего, наложит вето на закон о церковных реституциях

Сенат, вероятно, откажется облагать налогом денежные компенсации, которые церкви получают от государства за имущество, не выданное в рамках реституции. Рекомендацию не утверждать законопроект дал Экономический комитет верхней палаты Парламента ЧР, где большинством голосов располагает оппозиция. Если затем в Палате депутатов удастся преодолеть вето Сената, его члены от оппозиции готовы обратиться в Конституционный суд.

Противники поправки указывают на то, что налогообложение компенсаций является неконституционным. «Будет нарушен принцип законных ожиданий. Кто-то, кто однажды украл собственность, пытается украсть ее во второй раз», - сказал Томас Голан, сенатор от движения Senátor 21.

23 января нижняя палата поддержала предложение обложить налогом компенсации, которые церкви получают за конфискованное коммунистами имущество. Законопроект Компартии поддержали правительственные ANO и ЧСДП, а также оппозиционная SPD.