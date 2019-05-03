Сенат предлагает отменить закон, ограничивающий работу магазинов в праздники

Эва Туречкова
03-05-2019
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Сенат предлагает полностью отменить закон, ограничивающий работу торговых центров и магазинов площадью более 200 кв. м в некоторые праздничные дни (1 января, 8 мая, 28 сентября, 25 и 26 декабря). Изначально сенаторы требовали лишь смягчения закона, предложив исключить из него, например, оптовую торговлю. Норма теперь возвращается на обсуждение в Палату депутатов. По мнению сенаторов, запрет на продажу лишь в некоторые праздники, вступивший в силу в 2016 году, себя не оправдал и способствует хаосу, так как непонятно, по какому принципу выбирались дни, когда магазины могут работать без ограничений.

 
 
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