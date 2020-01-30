Сенат поддержал право чешских граждан на легальное владение оружием

Правительство, по мнению Сената Чешской Республики, не должно при введении директив ЕС, касающихся устрожения правил ношения некоторых видов оружия, ограничивать право чешских граждан на легальное владение оружиeм для обеспечения их собственной безопасности.

Верхняя палата парламента ЧР в четверг призвала правительство рассмотреть данный вопрос на основе петиции, подписанной свыше 100000 человек. Опасения граждан Чехии в связи с ограничениями ЕС сенаторы назвали оправданными, а актуальный чешский закон о ношении оружия - вполне достаточным правовым инструментом государственного регулирования в этой сфере.