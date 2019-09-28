Сенат наградил памятными медалями журналиста Ефима Фиштейна и путешественника Мирослава Зикмунда

Накануне дня чешской государственности, который отмечается 28 сентября, председатель Сената Ярослав Кубера вручил двенадцать памятных серебряных медалей выдающимся деятелем общественной и культурной сферы Чешской Республики.

Среди награжденных – политический обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн, проживающий в Праге с 1970 г. Также в числе награжденных оказались знаменитый путешественник Мирослав Зиумунд, отметивший свой 100-летний юбилей, рок-музыкант и экс-министр Михаэл Коцаб, военный ветеран, генерал Эмиль Бочек.

96-летний генерал Бочек поблагодарил Сенат за то, что он помнит о военных ветеранах, подчеркнув что полученная им медаль – дань уважения всем его фронтовым друзьям, воевавшим в составе Королевских ВВС в Великобритании в годы Второй мировой войны.