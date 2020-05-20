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Сенат может выступить с протестом против вмешательства России и Китая во внутренние дела Чехии

Катерина Айзпурвит
20-05-2020
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Как сообщил зампредседателя Сената ЧР Иржи Ружичка, организационный комитет поддержал проект протеста против вмешательства России и Китая во внутренние дела Чехии. Вмешательство касается конфликта с РФ в связи с демонтажем памятника маршалу И. Коневу в Праге и угроз со стороны посольства КНР в связи с возможным визитом чешских сенаторов на Тайвань, который Китай считает своей территорией.

По мнению зампредседателя Сената, чешское правительство до настоящего момента «очень редко, формально и поверхностно» высказывало свое отношение к давлению со стороны России и Китая. Также Иржи Ружичка осудил действия президента Милоша Земана, который, по его словам, вместо защита суверенитета Чехии, поддерживает претензии со стороны РФ и КНР.

 
 
 
 
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