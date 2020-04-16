Сенат: государство должно гарантировать оплату 80% от арендной платы в случае проблем из-за коронавируса

По мнению Сената Чешской Республики, государство обязано гарантировать оплату 80% от арендной платы в случае съемщиков квартир, которые не смогут вовремя оплатить аренду из-за снижения доходов в результате эпидемии коронавируса. Сенаторы приняли данное решение в четверг, 16 апреля, несмотря на протест министра регионального развития Клары Досталовой.

Закон, предусматривающий возможность отсрочки платежей по аренде жилых помещений, вновь придется рассмотреть депутатам Нижней палаты.

Законодательная норма должна гарантировать, что арендаторам, которые лишились доходов из-за потери работы и по этой причине не способны расплатиться за съем самое позднее до конца июля, не придется покинуть жилье. Как предполагает законопроект, погасить задолженность по арендной плате съемщики, тем не менее, будут обязаны до конца текущего года.