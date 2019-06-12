Сенат ЧР: подозрения в адрес чешского премьера ослабляют позиции страны в рамках ЕС

По словам сенаторов, подозрения в отношении конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша ослабляют позиции Чехии на заседаниях Европейского совета, особенно это коснется заседания, касающегося планирования бюджета Евросоюза. Об этом сегодня, 12 июня, заявил сенат Чешской республики в своей резолюции. Сегодняшнее заседание сената коснулось вопросов по программе июньского саммита в Брюсселе, в котором будут участвовать ведущие политики европейских государств.

Сам премьер Андрей Бабиш в заседании не участвовал, заранее предупредив, что будет отсутствовать. Премьер сегодня посетил канал им. Бати, а также ремонтируемый вокзал в городе Брно. На вопросы журналистов о заседании сената Бабиш заявил, что сенаторам, видимо, больше нечем заняться.