Сенат ЧР осудил намерение признать участников оккупации Чехословакии ветеранами войны

Председатель Сената ЧР Ярослав Кубера (от гражданских демократов - ODS) вечером в среду, 10 июля, передал российскому послу Александру Змеевскому резолюцию верхней палаты парламента, в которой осуждается намерение признать ветеранами участников оккупации Чехословакии в 1968 году. По информации, полученной от Чешского информационного агентства (ČTK), Змеевский повторил свое прежнее утверждение, что речь шла об инициативе двух депутатов, от которой дистанцировалось российское правительство. Однако информация об этой инициативе, обнародованная в июне текущего года, вызвала резкую критику в Чешской Республике и Словакии, а Александр Змеевский был вызван на встречу с президентом Милошем Земаном. Змеевский подчеркнул, что посольство РФ в Чехии также негативно относится к данной инициативе, и заверил, что Россия всецело поддерживает Договор о дружбе и сотрудничестве между Чешской Республикой и Российской Федерацией, подписанный президентами обеих стран в августе 1993 года. Данное соглашение ясно указывает на желание обоих государств «покончить с тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории». Далее Александр Змеевский отметил, что президент РФ Владимир Путин также осудил предложение предоставить статус ветеранов боевых действий участникам вторжения в Чехословакию в 1968 году, отметив, что этот инцидент - второстепенное и малозначительное явление, которое не должно беспокоить Чешскую Республику.