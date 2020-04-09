Сенат ЧР одобрил выплату компенсаций индивидуальным предпринимателям

Индивидуальные предприниматели Чехии получат в качестве компенсации ущерба, нанесенного им во время эпидемии коронавируса, одноразовую выплату 25 тыс. крон (около 1 тыс. евро). Предложение кабинета министров и единогласно одобренное 6 апреля Палатой депутатов сегодня было утверждено также Сенатом. Для вступления в силу норму должен также подписать президент Милош Земан.

В четверг также стало известно, что правительство в ближайшие дни примет решение о возобновлении работы ряда магазинов. О том, кому будет разрешено открыться кабмин сообщит после пасхальных праздников.