Архив передач

Сенат Чехии разрешил не проводить банковские платежи по кредитам и ипотекам в течение шести месяцев

Тимур Кашапов
17-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Гражданам Чехии и фирмам было разрешено сроком на три или шесть месяцев, по собственному усмотрению, не проводить банковские платежи по кредитам и ипотекам. Законопроект, утвержденный ранее Палатой депутатов, накануне в ускоренном порядке одобрил Сенат ЧР. Для вступления в силу его еще должен подписать президент.

Сенат также одобрил законопроект, согласно которому максимальная сумма процентов по просроченным кредитам будет ограничена. Одновременно был ограничен размер санкций за несвоевременную выплату кредитов у индивидуальных предпринимателей: в случае задержки выплат на протяжении более чем трех месяцев штраф не превысит 0,1% в день от суммы, подлежащей выплате.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 