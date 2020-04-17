Сенат Чехии разрешил не проводить банковские платежи по кредитам и ипотекам в течение шести месяцев

Гражданам Чехии и фирмам было разрешено сроком на три или шесть месяцев, по собственному усмотрению, не проводить банковские платежи по кредитам и ипотекам. Законопроект, утвержденный ранее Палатой депутатов, накануне в ускоренном порядке одобрил Сенат ЧР. Для вступления в силу его еще должен подписать президент.

Сенат также одобрил законопроект, согласно которому максимальная сумма процентов по просроченным кредитам будет ограничена. Одновременно был ограничен размер санкций за несвоевременную выплату кредитов у индивидуальных предпринимателей: в случае задержки выплат на протяжении более чем трех месяцев штраф не превысит 0,1% в день от суммы, подлежащей выплате.