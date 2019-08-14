Сенат Чехии ратифицировал введение с 2021 г. электронных дорожных виньеток

С 2021 г. автомобилистам предстоит сменить бумажные наклейки на лобовом стекле на электронные виньетки. 14 августа Сенат одобрил соответствующую поправку к закону. При этом вопрос максимальной стоимости дорожного сбора на заседании верхней палаты не рассматривался. Принятая новелла закона передана на подпись президенту республики.

После введения новой системы плату за пользование автомагистралями Чехии можно будет осуществлять через интернет или с помощью мобильного приложения. Оплата, привязанная к регистрационному номеру автомобиля, будет фиксироваться информационной системой Государственного фонда транспортной инфраструктуры. Проверка будет осуществлять с помощью видеокамер и уже имеющихся рамок контроля грузового транспорта. В будущем система может позволить введение виньеток, действующих на территории отдельных краев страны.