Сенат Чехии призвал премьер-министра уйти в отставку

Тимур Кашапов
15-11-2018
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Сенат счел неприемлемым, чтобы премьер-министр Андрей Бабиш с учетом новых обстоятельств в деле «Гнездо аиста» о расследовании мошенничества с евродотациями сохранил свое место в правительстве. Верхняя палата парламента приняла соответствующее решение большинством голосов, «за» проголосовали и члены Социал-демократической партии, союзник движения ANO по правительственной коалиции.

Ранее Андрей Бабиш сообщил, что не собирается уходить в отставку. Он также отказался прийти в Сенат, чтобы предоставить информацию о причинах пребывании своего сына в аннексированном Россией Крыму.

 
 
 
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