Сенат Чехии принял резолюцию, осуждающую преступления против человечности нацистов и геноцид армян

Верхняя палата чешского парламента приняла резолюцию, осуждающую преступления против человечности нацистов и геноцид армян, произошедший в 1915 г. в Османской империи. Одновременно Сенат указала на недопустимость уничтожения людей по этническому или религиозному признаку в любой части света.

Резолюция была принята в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны по предложению заместителя председателя Сената Милана Штиха от социал-демократической партии.

Одновременно Верхняя палата отклонила предложение, внесенное сенатором Томашем Ирсой от партии гражданских демократов, чтобы подобным образом было осуждено преследование христиан в странах с преобладанием другой религии. Также не было поддержано предложение зампредседателя ТОР-09 Томаша Чернина об осуждении коммунистических репрессий в странах бывшего СССР. Эти дополнения, по мнению Милана Штиха, не отвечали концепции резолюции.