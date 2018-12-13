Сенат Чехии осудил применение Россией силы в Керченском проливе

Сенат Чехии принял резолюцию с осуждением применения Россией силы в Керченском проливе. За резолюцию проголосовали 57 из 63 присутствующих сенаторов. В документе парламентарии назвали блокирование Российской Федерацией судоходства через Керченский пролив «грубым нарушением норм международного права», призвали к уважению территориальной целостности и суверенитета Украины и освобождению всех захваченных моряков и судов.

«Европейский совет должен занять четкую позицию относительно применения силы в Керченском проливе, так как дестабилизация европейского соседства ставит под угрозу весь Европейский союз», – также говорится в резолюции.