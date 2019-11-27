Сенат Чехии обсудит законопроект по компенсации ущерба родителям, потерявшим детей в результате вакцинации

Государство, видимо, будет выплачивать компенсации родителям, чьи дети в результате обязательной прививки умрут или получат серьезные осложнения здоровья. Компенсации будут выплачиваться, например, за ухудшение возможности социальной адаптации и работоспособности пациента после вакцинации, а также как средства по уходу за ребенком, необходимые в таких случаях.

Законопроект еще должны обсудить депутаты чешского Сената. В случае одобрения новой законодательной нормы, министерство будет обязано выплатить компенсации семьям до полугода после получения заявления. Речь идет о тех случаях, когда виновником возникших осложнений не является ни врач, ни производитель вакцины.

Максимальный размер выплачиваемой компенсации законом не установлен. По мнению специалистов, число таких случаев за год в Чехии не превышает десяти. В Чешской Республике детям положена иммунизация против девяти болезней.