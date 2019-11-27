Архив передач

Сенат Чехии обсудит законопроект по компенсации ущерба родителям, потерявшим детей в результате вакцинации

Лорета Вашкова
27-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Государство, видимо, будет выплачивать компенсации родителям, чьи дети в результате обязательной прививки умрут или получат серьезные осложнения здоровья. Компенсации будут выплачиваться, например, за ухудшение возможности социальной адаптации и работоспособности пациента после вакцинации, а также как средства по уходу за ребенком, необходимые в таких случаях.

Законопроект еще должны обсудить депутаты чешского Сената. В случае одобрения новой законодательной нормы, министерство будет обязано выплатить компенсации семьям до полугода после получения заявления. Речь идет о тех случаях, когда виновником возникших осложнений не является ни врач, ни производитель вакцины.

Максимальный размер выплачиваемой компенсации законом не установлен. По мнению специалистов, число таких случаев за год в Чехии не превышает десяти. В Чешской Республике детям положена иммунизация против девяти болезней.

Лорета Вашкова
27-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 