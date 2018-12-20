Сенат Чешской Республики призвал серьезно относится к информации, которую предоставляют спецслужбы

Сенат ЧР призвал высокопоставленных должностных лиц и политиков при исполнении своих обязанностей серьезно относиться к информации и рекомендациям, которые дают спецслужбы. Данный призыв не был обращен к конкретным политикам, однако отмечается, что он был принят спустя неделю после того, как президент Милош Земан раскритиковал работу Информационной службы безопасности (BIS). По словам председателя комитета по безопасности Сената Павла Фишера, призыв намеренно сформулирован без указания имен, чтобы избежать политизации и радикализации внутриполитической ситуации.

Напомним, президент Земан раскритиковал работу гражданской контрразведки в связи с ее годовым отчетом за 2017 год. BIS предупредила в документе об активизации деятельности российских и китайских шпионов в ЧР. Земан назвал это болтовней, в ответ ведомство заявило, что за последние пять лет оно пресекло деятельность десятков российских и китайских офицеров разведки или путем непредоставления аккредитации, или высылая их без разглашения.