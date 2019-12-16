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Семьям жертв «остравского стрелка» собрали более 2,6 млн крон

Катерина Айзпурвит
16-12-2019
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За неделю было собрано более 2,6 млн крон (около 102 тыс. евро) для помощи семьям погибших, ставших жертвами стрельбы в больнице Остравы. От пуль 42-летнего нападавшего погибло шесть пациентов; одна из пострадавших позже скончалась в больнице.

Счет для сбора средств был открыт больницей Остравы, местным политехническим вузом VŠB-TUO, начальной школой, а также Тюремной службой, два сотрудника которой оказались в числе жертв.

Утром 10 декабря строительный техник Цтирад Витасек расстрелял пациентов, ожидавших приема в травматологическом отделении и скрылся с места преступления. После обнаружения его автомобиля полицейскими нападавший совершил самоубийство. Мотивы его поступка выясняются; следствие склоняется к тому, что причиной нападения были психические проблемы.

 
 
 
 
 
 
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