Съемщикам жилья разрешено до конца июля не платить аренду

Арендодатели не смогут выгнать съемщиков жилья, если до конца июля они не будут платить арендную плату вследствие того, что они лишились доходов в результате мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Однако арендная плата должна быть оплачена до конца этого года, постановила Палата депутатов, отклонившая вместе с тем предложение Сената, выступивший за то, чтобы государство взяло на себя обязательства по выплате 4/5 задолженностей по аренде. Для вступления в силу законопроект должен быть подписан президентом.

Представители оппозиции проголосовали против законопроекта, так как, по их мнению, он должным образом не защищает интересы арендодателей. Глава партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова, в частности, заявила, что государство таким образом переносит ответственность с себя на владельцев собственности, вмешивается в частную собственность и его возможно будет оспорить в Конституционном суде.