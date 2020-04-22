Архив передач

Съемщикам жилья разрешено до конца июля не платить аренду

Тимур Кашапов
22-04-2020
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Арендодатели не смогут выгнать съемщиков жилья, если до конца июля они не будут платить арендную плату вследствие того, что они лишились доходов в результате мер, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Однако арендная плата должна быть оплачена до конца этого года, постановила Палата депутатов, отклонившая вместе с тем предложение Сената, выступивший за то, чтобы государство взяло на себя обязательства по выплате 4/5 задолженностей по аренде. Для вступления в силу законопроект должен быть подписан президентом.

Представители оппозиции проголосовали против законопроекта, так как, по их мнению, он должным образом не защищает интересы арендодателей. Глава партии TOP 09 Маркета Пекарова Адамова, в частности, заявила, что государство таким образом переносит ответственность с себя на владельцев собственности, вмешивается в частную собственность и его возможно будет оспорить в Конституционном суде.

 
 
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