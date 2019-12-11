Семьи пострадавших в Остраве получат финансовую поддержку

Близкие шестерых погибших пациентов Остравской больницы получат финансовую поддержку от государства в сумме 300 тысяч крон. Об этом официально объявили сегодня представители городских властей. Семьям погибших будет перечислено по 100 тысяч крон, раненые пациенты получат по 50 тысяч крон.

Мэр города Томаш Мачура сообщил, что вопрос о финансовой поддержке семей пострадавших передан также к обсуждению региональным властям. Напомним, что трагедия произошла около 7 часов утра во вторник: 42-летний строительный техник из Опавы по имени Цтирад В. открыл стрельбу в приёмном отделении у кабинета травматолога в Остравской больнице. Мужчина целился людям в грудь или в голову. В результате шесть человек погибли на месте, трое были тяжело ранены, одна из пострадавших женщин до сих пор находится в критическом состоянии и нуждается в переливании крови.

Нападавший был обнаружен в течение получаса после случившегося. Он застрелился до того, как был задержан полицейскими. По данным полиции, на счету Цтирада уже числилось три мелких правонарушения.

Администрация региона планирует ввести меры повышенной безопасности в больницах. Среди них – усиление контроля посещения стационарных отделений и проведение инструктажа для медперсонала, сообщила гетман Ярослава Покорна Ерманова. По словам директора факультетской больницы Иржи Гаврланта, травматологическое отделение больницы возобновит приём пациентов с завтрашнего дня.

Стрельбу в остравской больнице уже назвали самым трагическим происшествием после событий пятилетней давности, когда в городе Угерский Брод было застрелено восемь человек.