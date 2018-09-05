Семь политических партий нарушили правила при финансировании участия в парламентских выборах

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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Как сообщает Управление по надзору за экономической деятельностью политических партий, при финансировании своих кампаний на выборах в сенат в октябре 2017 г. семь партий и политических движений допустили нарушения. В большинстве случаев партии опоздали с представлением финансовой отчетности.

Три партии были оштрафованы на суммы 35 000 крон (1360 евро), 15 000 крон (585 евро) и 10 000 крон (390 евро). Прочие суммы штрафов были существенно ниже. Глава Управления Томаш Гудечек сообщил агентству ČTK, что среди правонарушителей не оказалось ни одной партии ,прошедшей в парламент. Общее число политических партий, допустивших нарушения за прошлый год составило 109 из 235 зарегистрированных в стране.

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