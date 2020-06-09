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Семь медсестер больнцы г. Карвина заразились коронавирусом

Эва Туречкова
09-06-2020
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Семь медсестер хирургического отделения больницы г. Карвина заразились коронавирусом от пожилой пациентки. Отделение в настоящее время предоставляет только экстренную помощь. Все, кто оказались с медсестрами в контакте, направлены на карантин. В больнице проводится масштабная дезинфекция.

Количество пациентов, вылечившихся от Covid-19, превысило 7 000. Начиная с 1 марта, в Чехии зафиксировано 9697 случаев коронавируса. Крупнейшим очагом инфекции остается шахта «Дарков». Covid-19 был выявлен у 400 работников шахты и их родственников.

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