Сельское хозяйство может пострадать из-за засухи

Архив передач
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Архив передач
Гидрометеорологическая ситуация в Чехии в апреле – худшая за два
последних года. Если положение не изменится и в ближайшее время не
будет дождей, то сельскому хозяйству придется в 2020 году весьма туго.
Из-за недостатка влаги грозит неурожай.
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Испанский грипп – смертоноснее, чем война
«Мы чувствуем — Бог отныне также слышит нас, глухих»
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