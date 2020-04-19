Архив передач

Сельское хозяйство может пострадать из-за засухи

Антон Каймаков
19-04-2020
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Гидрометеорологическая ситуация в Чехии в апреле – худшая за два последних года. Если положение не изменится и в ближайшее время не будет дождей, то сельскому хозяйству придется в 2020 году весьма туго. Из-за недостатка влаги грозит неурожай.

 
 
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