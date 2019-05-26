Сборная Чехия осталась без медалей мирового первенства

26 мая в Братиславе состоялись заключительные встречи 83-го Чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место встретились сборные Чехии и России. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу российской команды.

Команды результативно начали матч. В начале стартового отрезка хорошие моменты были у Овечкина и Коваржа, но вратари Шимон Грубец и Андрей Василевский сыграли уверенно. Первый гол встречи случился на 13-й минуте: после дальнего выстрела защитника Михаила Сергачева клюшку удачно подставил Михаил Григоренко.

Не прошло и минуты, как удачными действиями отметились и подопечные Милоша Ржиги. Сборная России потерялась бдительность на пересменке, Михал Ржепик подхватил шайбу после дальней передачи Давида Сленички и убежал один на один с Василевским, отправив снаряд прямо между щитков вратарю.

Всего через три минуты "народная команда" вышла вперед: Доминик Кубалик, находившийся в окружении россиян, получил пас из-за ворот от Яна Коваржа и точным выстрелом в верхний дальний угол забил свой 15-й гол за сборную в нынешнем сезоне. Преимущество чешской сборной продержалось лишь до начала второго периода, когда Артем Анисимов с помощью рикошета от клюшки Радко Гудаса сравнял счет.

Цифры на табло отражали происходящее на льду: упорная и обоюдоострая борьба, в которой никто не хотел уступать. Тем не менее, концовка двадцатиминутки осталась за командой Ильи Воробьева. Опасно бросали Гавриков, Дадонов, Плотников, но Шимон Грубец выручил партнеров. В результате на второй перерыв команды отправились при счете 2:2.

В третьем периоде чехи были куда ближе к победе, и если бы не надежная игра Василевского в воротах сборной России, дело бы не дошло до овертайма и буллитов, в которых точнее оказались игроки с двуглавым орлом на груди. Илья Ковальчук и Гусев использовали свои попытки, а Врана, Кубалик, Коварж и Гронек не сумели переиграть российского стража ворот.

Для россиян эта "бронза" ЧМ стала третьей за последние четыре года. Чехия же остается без медалей с 2012 года, когда добыла "бронзу" в Хельсинки.