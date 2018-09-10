Сборная Чехии со счетом 1:5 проиграла России в матче Лиги наций УЕФА

Катерина Айзпурвит
10-09-2018
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Встреча, которая состоялась в Ростове-на-Дону, завершилась победой российских футболистов со счетом 5:1. Единственный мяч сборной Чехии забил на 74-й минуте Томаш Соучек.

В российской сборной мячи оказались на счету Алексея Ионова (8-я, 29-я минуты, с пенальти), Антона Заболотного (24-я минута), Александра Ерохина (79-я) и Дмитрия Полоза (83-я).

13 сентября чешскую сборную ждет матч в Словакии, а 16 сентября — в Украине.

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