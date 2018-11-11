Сборная Чехии одержала победу над США в финале Кубка Федерации

Лорета Вашкова
11-11-2018
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22-летняя чешская теннисистка Катержина Синякова в воскресенье, 11 ноября, оказалась сильнее американки Софьи Кенин в третьем матче финала Кубка Федерации, который принимает чешская столица. Встреча была изнурительной и длилась свыше 3 часов 45 минут, завершившись со счетом 7:5, 5:7, 7:5 в пользу Синяковой.

Это помогло чешской сборной выиграть у теннисисток США со счетом 3:0 и достичь победы в финале Кубка Федерации. Для сборной Чехии это 6-я победа за последние восемь лет и 11-я в истории турнира Кубка Федерации. Подробнее о поединке – в «Радиогазете» в понедельник.

 
 
 
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