SatoshiLabs объявила о запуске сервиса криптовалютного обмена

Чешская компания SatoshiLabs совместно с платформой Changelly и блокчейн-стартапом ShapeShift сообщила о запуске опции криптовалютного обмена на сайте криптокошелька. Отныне пользователи смогут производить операции по обмену цифровых активов прямо на сайте Trezor Wallet.

«После плодотворной работы мы рады сообщить, что стало возможным беспрепятственно и безопасно обменивать разные цифровые валюты в интерфейсе кошелька Trezor», - подтвердил представитель SatoshiLabs официальному сайту компании.

Тестирование сервиса криптовалютного обмена началось во второй половине 2017 года. После успешного завершения испытаний услуга стала доступной в штатном режиме для всех пользователей.