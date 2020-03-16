Санитарно-гигиеническая служба полностью закрыла поселок Кинице в районе г. Гавличкув Брод

Из-за опасности распространения коронавируса санитарно-гигиеническая служба Чехии полностью закрыла въезд и выезд из поселка Кинице в районе г. Гавличкув Брод. Решение было принято в 11 ч 16 марта, поскольку в населенном пункте у этому моменту там было выявлено четверо зараженных.

Жители поселка могут приобретать продукты первой необходимости, медикаменты, корм для животных, посещать врача и ветеринара. Полный карантин будет действовать до его снятия, однако не менее 14 дней. В населенном пункте, где проживает около 90 человек, нет ни врача, ни школы, ни магазина. Решать вопросы обеспечения будет созданный кризисный штаб.