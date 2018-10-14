Самыми ревностными книгочеями являются эстонцы, чехи заняли четвертое место

Самыми ревностными книгочеями в мире являются эстонцы, за которыми следуют норвежцы и шведы. Чехи фигурируют в данном рейтинге на четвертом месте, как следует из опроса, проведенного и обнародованного учеными из университетов Австралии и Америки.

Эксперты одновременно выяснили, что количество книг дома, которыми окружен человек в детстве и юности, прямо влияет на уровень его образованности во взрослом возрасте. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В исследовании приняли участие граждане 31 страны мира в возрасте от 25 до 65 лет. Они отвечали на вопрос, сколько них дома хранилось книг, когда им было 16 лет. Ученые пришли к выводу, что именно объем домашней библиотеки, окружавшей респондентов в период взросления, сыграл положительную роль на развитие их умственных способностей и, например, на уровень грамотности, знание математики и способность работы с компьютером, причем якобы вне зависимости от количества ими прочитанных уже во взрослом возрасте книг. Объем книг дома положительно влияет на способность применять знания в повседневной жизни. Эстонцы сообщили, что в их домашней библиотеке хранилось примерно 218 книг, при этом 35% эстонских респондентов имели 350 и более книг. Норвежцы информировали о наличии в своей библиотеке около 212 книг, шведы о 210–и, в запасе у чехов было около 204 книг. Меньше всего книг дома хранят граждане Турции.