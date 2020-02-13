Самым популярным печатным изданием Чехии остается Blesk

Самым популярным печатным изданием Чехии по итогам второй половины прошлого года стала газета Blesk с ежедневной аудиторией в 834 000 читателей. По сравнению с первым полугодием, этот показатель сократился на 39 000.

Второе место заняло издание MF Dnes (513 000 читателей, сокращение на 14 000), третье – Právo (215 000), четвертое – Sport (193 000), пятое – Aha! (187000). Такие данные опубликовал Союз издателей со ссылкой на исследования компании Media Project.