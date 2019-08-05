Самый старый чешский зоопарк отметит свое 115-летие

Зоопарк в городе Либерец – первый, появившийся на территории Чехии, отмечает свое 115-летие. Согласно последним исследованиям, сделанным историками, датой основания зоопарка можно считать 6 июля 1904 г., когда местное орнитологическое общество подало прошение в городской совет о предоставлении земельного участка под зоосад. Торжественное открытие зоопарка в Либереце состоялось в сентябре того же года.

Его первыми обитателями были не только птицы, но и лани, овцы и мелкие млекопитающие. Позже там появились ящерицы, змеи, обезьяны дикобраз и дикий буйвол. В 1916 г. зоопарку удалось провести размножение хищника в неволе – на свет там появился медведь. После Второй мировой войны зоопарк пришел в запустение, однако в 1954 г. возобновил свою работу в прежнем масштабе.