Самый старый чешский зоопарк отметит свое 115-летие

Катерина Айзпурвит
05-08-2019
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Зоопарк в городе Либерец – первый, появившийся на территории Чехии, отмечает свое 115-летие. Согласно последним исследованиям, сделанным историками, датой основания зоопарка можно считать 6 июля 1904 г., когда местное орнитологическое общество подало прошение в городской совет о предоставлении земельного участка под зоосад. Торжественное открытие зоопарка в Либереце состоялось в сентябре того же года.

Его первыми обитателями были не только птицы, но и лани, овцы и мелкие млекопитающие. Позже там появились ящерицы, змеи, обезьяны дикобраз и дикий буйвол. В 1916 г. зоопарку удалось провести размножение хищника в неволе – на свет там появился медведь. После Второй мировой войны зоопарк пришел в запустение, однако в 1954 г. возобновил свою работу в прежнем масштабе.

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