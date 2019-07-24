Самые древние наскальные рисунки в Чешской Республике

Антон Каймаков
24-07-2019
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В Катержинской пещере области Моравский Карст, одного из крупнейших в Европе карстовых массивов, были обнаружены древнейшие наскальные рисунки, которые когда-либо находили на территории Чешской Республики.

Возраст рисунка, представляющего собой несколько малоприметных черточек, нанесенных углем на стену Катержинской пещеры в ста метрах от ее входа, как установили исследователи Академии наук ЧР, составляет 6200 лет.

До сих пор самым древним изображением, найденным в Чехии, считался рисунок в пещере Бычья скала, расположенной от Катержинской пещеры всего в нескольких километрах. Однако этот рисунок был сделан древним человеком на тысячу лет позже черточек в Катержинской пещере.

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