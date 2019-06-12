Самосбор клубники в разгаре

С началом июня приходит пора вкусных летних ягод и фруктов, главными фаворитами этого месяца, бесспорно, являются клубника и черешня. Многие жители столицы, устав от каменных джунглей, предпочитают клубнику не покупать, а собирать самостоятельно.

Самосбор предлагают не только крупные фермы, но и небольшие сады. За фиксированную плату за килограмм во многих из них можно самостоятельно собрать лукошко спелых ягод. Интерес к самосбору неуклонно растет, в этом году он побил все рекорды популярности. Большой любовью пражан пользуются сады у поселка Угржинивес, Кунратицкие сады и ферма у городка Кралупы-над-Влтавой.