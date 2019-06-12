Самосбор клубники в Праге и окрестностях бьет рекорды популярности

Ирина Ручкина
12-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

С началом июня приходит пора вкусных летних ягод и фруктов, главными фаворитами этих месяцев, бесспорно, является клубника и черешня. Однако жители столицы, устав от жизни в каменных джунглях, предпочитают клубнику не покупать, а собирать самостоятельно.

Самосбор предлагают не только крупные фермы, но небольшие сады. За фиксированную плату за килограмм во многих из них можно самостоятельно собрать лукошко спелых ягод. Интерес к самосбору стремительно растет за последние годы, в этом году побил все рекорды популярности. Большой любовью пражан пользуются сады у поселка Угржинивес, Кунратицкие сады и ферма у городка Кралупы-над-Влтавой.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 