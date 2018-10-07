Самому пожилому депутату местного представительского органа – 87 лет

По итогам муниципальных выборов, в местных представительских органах самоуправления Чехии будет заседать семнадцать 18-летних депутатов. А самому пожилому члену муниципалитета исполнилось 87 лет. Средний возраст избранных депутатов местного уровня, как сообщает Чешское статистическое управление – 47 лет. В 442 чешских населенных пунктах в исполнительных органах власти не будет ни одной женщины.

Наоборот, исключительно женщины будут управлять двумя муниципалитетами – в Окарах в регионе города Тршебич и в Естржаби в обаси города Семилы. Всего в муниципалитетах заседает 72% мужчин и 28% женщин.