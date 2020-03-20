Самолетом из Китая в Чехию было доставлено более миллиона респираторов

В аэропорт Праги bp КНР прибыл самолет, которым в Чехию было доставлен миллион сто тысяч респираторов, закупленных правительством страны. Как сообщил глава МВД Ян Гамачек, респираторы будут доставлены на склад в городе Пардубице, а затем распределены по краям республики.

Респираторы типа FFP2 предназначены для медиков, не находящихся в прямом контакте с зараженными COVID-19.

В субботу, 21 марта, ожидается прибытие еще двух транспортных самолетов из КНР с медицинскими принадлежностями. Планируется, что а последующие шесть недель планируется в Чехию будет прибывать по три самолета в неделю с подобным грузом.

Чешская Республика заплатила за первую поставку респираторов 75 млн крон (около трех миллионов евро).